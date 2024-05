The Land Beneath Us annonce sa sortie imminente

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 09:30:00 par Walid Hamadi

Chaque pas compte

The Land Beneath Us n’avait pas encore de date de sortie fixe, c’est chose faite désormais puisqu’on sait que le dungeon-crawler arrivera dans 10 jours, le 13 mai pour être exact. Ce rogue-lite propose de vaincre des centaines d’adversaires dans le monde sous-terrain d’Annwn (ne demandez pas comment ça se prononce) en se déplaçant de case en cas. La subtilité vient des attaques qui sont imposées selon la direction que vous choisissez d’emprunter. Des combos seront même possibles pour lancer des coups plus puissants. A vous de trouver la bonne approche.



Pour vous faire une idée plus précise, sachez qu’une démo vient de sortir, sur toutes les plateformes où le jeu sera distribué : PC, PS5, Xbox Series et Switch. Pour les plus pressés, voici le trailer de lancement qui résume assez bien ce à quoi vous devez vous attendre.