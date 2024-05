Le secteur du jeu au Québec vaut plus d’un milliard de dollars

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 09:29:59 par Exterieur

Les québécois et le jeu : une longue histoire d’amour



Pourquoi le Québec est un territoire propice à l’industrie du jeu vidéo ?

Le Québec est bilingue, ce qui est un atout non négligeable pour une entreprise qui développe des jeux pour les publics francophones et anglophones ;

La culture du peuple québécois est un mélange entre la culture artistique européenne et la fibre entrepreneuriale américaine ;

La province est très accueillante envers les travailleurs étrangers et offre un cadre de travail agréable à ces derniers ;

De nombreux avantages sociaux sont offerts aux professionnels talentueux afin de les retenir.

Les études pour devenir créateur de jeux vidéo au Québec

Les chiffres clés du jeu vidéo au Québec

Le Québec compte 286 studios de jeux vidéo dont 86 % appartiennent à des entreprises locales et 14 % à des entreprises étrangères ;

8 des 10 plus grandes compagnies de jeux vidéo au monde ont des studios au Québec ;

L’industrie du jeu vidéo québécois génère 14 487 emplois directs avec un salaire moyen situé à 88 000 $ ;

Le secteur du jeu vidéo contribue à hauteur de 1,4 milliard de dollars au PIB du Québec.

Les meilleurs jeux vidéo développés au Québec

Prince of Persia – 2003 ;

Outlast – 2013 ;

Batman : Arkham Origins – 2013 ;

Dead by Daylight – 2016 ;

Deus Ex : Manking Divided – 2016 ;

Mass Effect : Andromeda – 2017 ;

Assassin’s Creed Valhalla – 2020.

Comment est la vie d’un créateur de jeux vidéo au Québec ?

Le budget Girard et ses conséquences sur l’industrie du jeu vidéo

Avec plus de 3,3 milliards de joueurs dans le monde, le marché du jeu vidéo devrait atteindre 282,30 milliards de dollars de revenus en 2024. La province du Québec au Canada fait partie des cinq principaux pôles de production du jeu vidéo dans le monde. En effet, le secteur du jeu vidéo québécois pèse plus de 1,4 milliard de dollars et compte plus de 280 studios de production.Mais comment cette province canadienne est-elle parvenue à s’imposer dans le secteur très concurrentiel du jeu vidéo ? Une étude commandée par La Guilde du jeu vidéo du Québec nous révèle les secrets de cette ascension fulgurante. Les jeux en général sont très populaires et appréciés au Québec. La province est par exemple l’une des plus accueillantes pour les entreprises de jeu d’argent. C’est ainsi qu’on peut y trouver de très nombreux casinos en ligne qui occupent les soirées des québécois lorsqu’ils ont fini de jouer aux jeux vidéo. Certains des meilleurs casinos en ligne du Québec vous permettent même de jouer à des machines à sous inspirées de vos jeux vidéo préférés. On peut par exemple y retrouver des machines à sous inspirées de Call Of Duty, Resident Evil ou encore Tomb Raider.Mais c’est bel et bien le jeu vidéo qui attire le plus l’attention de la plupart des joueurs québécois. En effet, une étude commandée par la Guilde du jeu vidéo Québec, financée par Behaviour Interactif, menée par le studio Habo et publiée en novembre 2023, révèle que le secteur du jeu vidéo québécois pèse 1,4 milliard de dollars. Plus intéressant encore, 8 des 10 plus grands studios de production de jeux vidéo dans le monde ont des bureaux au Québec. Si cette province canadienne attire autant l’attention sur le marché du jeu vidéo, ce n’est pas un hasard, mais bel et bien un plan dont l’exécution a débuté il y a près de 30 ans.Les entreprises du jeu vidéo ont commencé à déposer leurs valises au Québec il y a environ 30 ans. Plusieurs facteurs expliquent ce choix :La province a su profiter de l’engouement grandissant pour les jeux vidéo pour attirer les meilleurs studios. Ces derniers peuvent même bénéficier d’avantages tels que des crédits d’impôt allant jusqu’à 30 %. Ainsi, en s’installant au Québec, les entreprises ont une connexion directe avec les marchés français et américains. C’est un avantage que beaucoup d’entre elles ne peuvent obtenir nul par ailleurs dans le monde. Cependant, la province du Québec qui impose désormais le français comme seule langue officielle ne serait-elle pas en train de saboter cet atout concurrentiel ? Malheureusement, l’étude de Habo n’a pas exploré ce paramètre.La province a rapidement vu se développer de nombreuses écoles spécialisées dans la création de jeux vidéo. On retrouve par exemple jusqu’à 43 programmes de formation dédiés. Parmi les écoles qui offrent de telles formations, vous avez en premier plan l’École de technologie supérieure, Polytechnique Montréal et McGill. Une fois de plus, le développement rapide de cet écosystème a été possible grâce à la volonté des politiques du Québec. Alors que ces écoles se concentrent davantage sur la formation au développement, l’École NAD-UQAC vise davantage une formation en lien avec l’animation et le design de jeu.Une autre étude de la Guilde du jeu vidéo Québec publiée cette fois en février 2023 révélait que la province comptait 75 formations collégiales et universitaires en 2022. Sherbrooke serait l’un des pôles régionaux où foisonnent de nouveaux programmes.Les bienfaits du jeu vidéo au Québec vont au-delà de la création de nouvelles formations. En effet, au cours d’une enquête menée par Ministère de l’Éducation, 40 % des apprenants interrogés ont affirmé que la perspective de travailler dans l’industrie du jeu vidéo les aide à persévérer dans leurs études. Ceux-ci sont majoritairement des garçons qui ambitionnent d’assurer la relève après le départ en retraite de la première vague de professionnels.Quelques chiffres permettent d’affirmer que le Québec est l’un des plus grands centres mondiaux du secteur des jeux vidéo :L’écosystème du jeu vidéo au Québec a déjà réussi à attirer de nombreuses entreprises réputées telles qu'EA, Ubisoft et Warner Bros. Cependant, le marché reste largement dominé par des entreprises locales. Malgré leurs tailles relativement petites, celles-ci ont su collaborer avec les grands studios afin de produire des jeux vendus à plus de 05 millions d’exemplaires. Il s’agit par exemple :Le Québec a déployé un solide dispositif social pour attirer les professionnels du jeu vidéo. D’ailleurs, 87 % des employés du secteur se disent satisfaits de leur poste et sont épanouis dans l’industrie. 23 % des personnes interrogées sont dans le secteur des jeux vidéo depuis plus de 15 ans.Il n’y a pas que les autorités provinciales qui fassent des efforts pour plaire aux créateurs de jeux vidéo. Les entreprises implantées au Québec semblent également remplir les attentes de leurs employés. En effet, 95 % des employés recommanderaient leur entreprise à leur entourage.Il faut par ailleurs noter que la création de jeux vidéo est un métier assez particulier dans la mesure où les créateurs sont eux-mêmes de grands amoureux de leurs créations. Ceci facilite grandement les échanges entre professionnels et contribue à souder les liens. Ce n’est donc pas étrange que 91 % des créateurs de jeux au Québec se sentent inclus dans l’industrie tandis que 75 % affirment être connectés à leurs collègues. 97 % des employés sont également des joueurs.Jusqu’à présent, les entreprises de l’industrie du jeu vidéo reçoivent de généreux crédits d’impôt, dont un crédit pour la production de titres multimédias (CTMM). Il était de 30 %, maintenant, il sera de 20 % seulement. Le ministre prive donc ainsi l’industrie vidéoludique de 10 % de crédits qui ne sont plus remboursables en cas de mauvaises performances. Les experts tels que Jean-Jacques Hermans, Directeur de la Guilde du jeu vidéo du Québec, pensent que la mesure nuira beaucoup aux petits studios. Heureusement, l’aide financière attribuée aux développeurs de jeux dans la langue de Tremblay n’a pas changé.