Stampede: Racing Royale sort en accès anticipé cet été

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Nous sommes tous des Ayrton Senna

Pour rappel, Stampede : Racing Royale est un jeu de courses de type arcade qui propose jusqu'à 60 joueurs de se lancer sur un circuit en même temps.Vous pourrez récupérer des armes et des bonus durant la course pour éliminer vos concurrents. Avec comme objectif de finir la course le premier et pour ça, il faudra donc être le dernier sur la piste puisque c'est un Battle Royale.Après divers Playtests qui se sont déroulés l'année dernière, le jeu est annoncé cet été en accès anticipé sur Xbox et sur PC.Il devrait, plus tard, être aussi disponible en accès anticipé sur PlayStation.Pour info, le jeu est développé par Sumo Leamington et édité par Secret Mode.