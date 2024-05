- Life By You sort en accès anticipé le 4 juin

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de ce que tu veux

Initialement prévu pour fin juillet 2023 en accès anticipé, le jeu Life by You a été repoussé plusieurs fois pour être finalement prévu pour le 4 juin prochain.Les développeurs de Paradox Interactive viennent de confirmer la date. Il sera disponible sur PC, via Steam ou l'Epic Store.Pour rappel, Life by You est un simulateur de vie dans lequel vous allez pouvoir créer un humain... et vivre une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Construire sa maison, discuter avec d'autres personnages, rencontrer des gens... Il vous permettra aussi "d'expérimenter différents aspects de la sexualité". Dixit le communiqué de presse. On se demande si on pourra violer des hamsters en chantant du Jul (chacun ses petits plaisirs, qui sommes-nous pour juger ?).Le jeu sera accompagné d'outils de création et d'édition tels que le créateur de personnages, le concepteur d'objets ou les arbres de langage.