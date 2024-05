- Blight: Survival, des zombies au moyen-âge

Publié le Jeudi 2 mai 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fun ?

Haenir Studio et Behaviour Interactif ont signé un partenariat pour développer Blight: Survival, un jeu de survie qui se déroule au moyen-âge. Le jeu, qui sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs, vous met face à des monstres et des hommes contaminés par le fléau, une source de corruption qui ravage le pays.Le jeu vient d'ailleurs de s'offrir une page Steam Aucune date de sortie. Pas de nouvelle vidéo non plus, si ce n'est celle diffusée à l'époque, quand le jeu avait été annoncé... et ça remonte à 2022.En tout cas, ça a l'air beau.