- MotoGP 24 est disponible

Publié le Vendredi 3 mai 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout y est

Milestone vient de sortir MotoGP 24, sa nouvelle itération de jeux de courses de motos. Le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.Le jeu comprend, comme à son habitude, tous les pilotes et circuits officiels de la saison 2024 pour les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3, ainsi que le championnat du monde FIM Enel MotoE.Nouveau marché des pilotes durant le mode carrière, nouveaux scenarii, sanctions en cas d'infraction (avertissement, tour de pénalité, pénalités de temps, obligation de céder la position, annulation du temps des qualifs...), rivalité accrue avec les autres pilotes, sytème de difficulté adaptative, physique du jeu revue, gameplay plus tolérant, gestion des pneus modifiée... les nouveautés et ajustements sont nombreux pour cette édition.Le test est en cours.