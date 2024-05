- Indika est disponible

Publié le Vendredi 3 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Nonne shall pass

Petit rappel, Indika est un jeu d'aventure narrative dans lequel vous allez incarner ne nonne non conventionnelle qui doit jongler avec ses sentiments, flirtant avec le bien et le mal, et faire avec des dilemmes moraux et sa culpabilité face aux péchés, et qui souhaite intervenir dans les desseins de Dieu pour modifier le futur.Plus qu'un jeu, il s'agit d'une expérience différente, sorte de “film d’avant-garde” autant qu’un jeu, mélangeant narration et énigmes de plateforme à la troisième personne, dans le but de vous faire réfléchir sur les conventions sociétales.Il est développé par le studio russe Odd Meter et édité par l'éditeur polonais 11 bits. Indika vient de sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.