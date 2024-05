Hasbro Pulse met le paquet sur Star Wars, Transformers et Marvel

Publié le Vendredi 3 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

May the 3rd be with you... euh...

Demain, c'est la journée Star Wars (May the 4th... be with you). L'occasion de se faire un petit plaisir si vous êtes fan, en vous offrant un petit truc de votre franchise préférée. Hasbro Pulse a sorti une nouvelle collection d'objets, figurines, jouets à collectionner... Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses...Au menu...Une réplique de qualité du sabre laser de Sabine Wren dans Star Wars : Ahsoka. Prix de vente : 359,99 €Ce casque est inspiré de la série en live-action Star Wars : Ahsoka sur Disney+. Prix de vente : 159,99 €Nouvelle figurine 15cm de haut, 29 points d'articulation. Prix de vente : 29,99 €Nouvelle figurine 15cm de haut, 29 points d'articulation. Prix de vente : 29,99 €Nouvelle figurine 15cm de haut, 29 points d'articulation. Prix de vente : 29,99 €Nouvelle figurine 9,5cm de haut, vintage. Prix de vente : 29,99Nous avons eu le plaisir de pouvoir tripoter les figurines. Nous n'avons pas joué avec, parce que bon, nous avons quand même passé l'âge et de toute manière, y'a pas de témoin.Elles sont vraiment de qualité, avec un excellent niveau de détail, des matériaux là aussi de qualité et un excellent rendu. Et si vous ne voulez pas jouer avec, vous pourrez toujours les exposer sur votre étagère parce qu'elles sont classe.Si vous préférez (ou si vous aimez aussi) les figurines Marvel, Hasbro Pulse en propose de nombreuses.A sortir prochainement,. Nouvelle figurine 15cm de haut, 20 points d'articulation. Prix de vente : 29,99 €Sinon, vous pouvez craquer sur. Une nouvelle figurine de 11,5 cm de haut. Prix de vente : 29,99 €Bref, faites-vous plaisir. Sur le site Hasbro Press – Hasbro Pulse - EU ou en boutique.Perso, je retourne jouer... euh... travailler, pardon.