- Topac Battle, un jeu de combat mignon

Avec des petits monstres gentils

Développé par le studio indépendant turc Tembikai et édité par Keep Games, le jeu Topac Battle vient de sortir sur PC, sur Steam , en accès anticipé. Une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.Il s'agit d'un jeu familial, ou du moins destiné à un large public, dans lequel les joueurs achètent des Topac Balls, sorte de Pokéballs qui renferment des petits monstres. Vous pourrez alors les revendre ou les faire évoluer en les faisant participer à des combats.18 monstres dont 7 variantes rares sont incluses pour le moment. Les combats sont "zen" et sans réelle violence, histoire de rendre le jeu accessible à tous.