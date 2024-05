- Lesson Learned: un prologue en guise de démo

Publié le Mardi 7 mai 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Les dangers de l'Histoire

Lesson Learned est un Tower Defense qui se déroule parmi 6 périodes historiques différentes. Vous allez aider Franck à construire des défenses dans le but de combattre des ennemis mythiques en version corrompue. Hommes des cavernes, soldats français, chevaliers médiévaux... il vous faudra rassembler des ressources, vous faire des alliés et construire des tours pour vous protéger.Au fil de vos victoires, vous pourrez récupérer de quoi les améliorer.Lesson Learned est jouable en solo ou en coop. Il devrait sortir dans le courant du mois, sur Steam . Le jeu est développé par MadGamesmith et édité par Gaming Factory.Pour tester le jeu avant sa sortie, un prologue en guise de démo a été mis en ligne sur Steam . Il s'intitule Lesson Learned: Cult of the Elizabeth et est proposé gratuitement. Vous y aiderez un autre personnage, Amélia, durant une période historique qui ne sera pas dans le jeu final, la Renaissance. Vous allez vous frotter à Elizabeth Bathory, surnommée "La comtesse sanglante".