- Hades II est disponible en accès anticipé

Publié le Mardi 7 mai 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Heureuse qui comme Mélinoé, a fait un long trajet...

Après le succès conséquent du premier opus, Supergiant Games remet le couvert et sort Hades II. Il est disponible en accès anticipé sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Ce hack'n slash s'inspire à nouveau de la mythologie grecque et vous envoie dans d'innombrables donjons, dans la peau de Mélinoé, la princesse des Enfers. Vous allez, grâce aux pouvoirs des Dieux de l'Olympe, affronter les sbires du Titan du Temps.Le jeu est vendu 29,99 € et il remporte déjà un énorme succès. A vous de céder aux sirènes de la mythologie.