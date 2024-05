(TEST) Final Fantasy VII Rebirth (PS5)

Publié le Mardi 7 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est l'histoire d'une tartine...

Vincent est lent. Vraiment lent. Mais d'une lenteur... ininmaginable. Avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Tenez, par exemple, il vient simplement d'accepter après 9 ans de mariage de faire un enfant, parce que tu comprends, c'est une sacré responsabilité et qu'il faut le temps de la réflexion.9 ans pour réfléchir. Sa douce moitié n'a pas attendu 9 ans. Et ils sont les parents d'une grande fille de déjà 8 ans. Seulement Vincent vient juste d'accepter de la faire. On attend qu'il soit tout à fait prêt pour lui annoncer qu'il a aussi un fils de 4 ans.Pour les tests, c'est pareil. Vincent est lent. Mais c'est parce qu'il veut aller au bout du bout du jeu. Et il a donc saigné ce Final Fantasy VII Rebirth de fond en combles. D'où le temps pris pour nous pondre le test. Mais quel test !