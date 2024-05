- The Pixel Pulps Collection - Special Edition annoncé sur PS5 et Nintendo Switch

Publié le Mardi 7 mai 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On sort en boîte ?

Meridiem Games a annoncé la sortie pour cet été d'une compilation de ses derniers jeux sur Nintendo Switch et PS5. The Pixel Pulps Collection - Special Edition sortira en version boîte avec quelques petits bonus : carte holographique, couverture inédite et accès exclusive pour en télécharger d'autres.Cette compilation regroupe les visual novels horriffiques retro en pixel art déjà sortis sur PC et consoles, à savoir Mothmen 1966, Varney Lake et Bahnsen Knights.Nous avions testé le jeu Varney Lake à l'époque et c'était plutôt une bonne surprise. Les deux autres jeux étant dans la même veine, nul doute de l'intérêt, au final, de cette compilation.