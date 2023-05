(TEST) Varney Lake (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un vampire dans le rétro

J'avoue, les Visual Novel, à la base, ce n'est pas mon truc. Mais c'est surtout parce qu'on n'en trouve quasiment que sur des ambiances japoniaises, à base d'ados cons comme des balais qui vivent des aventures stupides dans des endroits stupides avec des gens stupides. Bref, c'est loin d'être mon truc.Ou alors, ce sont des romans orientés culs. Mais ce n'est bizarrement pas mon truc non plus.Une fois n'est pas coutume, on m'a proposé d'en tester un. Oui, mais c'est ambiance occidentale. Années 80. Avec des ados. Cons comme des balais ? C'est à découvrir. En tout cas, y'a un vampire. Et ça change tout.