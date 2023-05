Diablo IV, les personnalisations

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On peut jouer un Druide Rogue Nécromancien ?

Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Diablo IV. Le jeu est toujours prévu pour le 6 juin, et ça va venir vite. Blizzard a dévoilé une nouvelle vidéo qui présente la personnalisation des personnages. Une personnalisation plus poussée que dans les précédents opus.Les classes disponibles seront Barbare, Sorcier, Voleur, Druide et Nécromancien.Vous pourrez désormais définir l'apparence de votre héros : traits du visage, pilosité, couleur des yeux, de la peau, des cheveux, piercings, tatouages, marques...Reste à savoir si on pourra jouer un personnage ni homme, ni femme, mais avec un corps de femme et de la barbe, qu'on appellera iel.