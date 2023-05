Elypse, un jeu de plateforme action français

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Rouge sang

Les développeurs français de chez Hot Chili Games et l'éditeur PID Games sortiront le 17 mai prochain leu prochain jeu : Elypse.Il s'agit d'un jeu de plateforme 2D, avec une bonne dose d'action, dans lequel vous incarnez Fay, qui doit être sacrifié pour repousser l'obscurité. Mais Fay décide de s'échapper et tenter de trouver un moyen non seulement de se sauver, mais surtout de sauver tout son peuple.Le jeu sort sur PC, mais sortira plus tard dans l'année sur PS5 et Nintendo Switch également.