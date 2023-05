Hexapoda, un shoot pixel art en noir et blanc

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Baygon vert ou Baygon jaune ?

Après une guerre sans pitié, la Terre est devenue invivable : les gaz ont recouvert la planète, favorisant la mutation d'insecte en monstres géants. Les survivants humains sont partis se réfugier dans les colonies orbitales pour les plus riches et sous terre pour les autres.Vous êtes l'un de ces autres. Pilote d'exception, vous êtes envoyé par des scientifiques à la surface de la Terre pour trouver une solution afin de ramener les humains à la surface.Jouable de 1 à 4 joueurs, proposant 3 modes de difficulté, le jeu Hexapoda est un shoot'em up en pixel art, à l'ancienne, mais en noir et blanc.Il sort le 12 mai sur PC et Nintendo Switch.