Creeping Deck: Pharaoh’s Curse en accès anticipé

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de papyrus

Creeping Deck: Pharaoh’s Curse sort en accès anticipé dans l'après-midi sur Steam . Le jeu est un deck-builder stratégique au tour par tour dans lequel le joueur incarne Panya, une aventurière qui va parcourir des donjons en affrontant des créatures mythologiques.Ambiance Egypte ancienne, plus de 100 cartes disponibles pour créer son deck, des géants, des zombies, des Impies et bien d'autres montstres encore comme des scarabées géants... voilà autant d'ingrédients qui composent le jeu.Une démo est d'ores et déjà disponible si vous voulez tester le jeu avant d'y investir.