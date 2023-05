Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est sorti sur PS4 et Xbox One

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dispo pour tout le monde maintenant

Le jeu de ce début d'année est sans conteste Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, déjà écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, avec une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series.Le chiffre va grimper : le jeu vient de sortir sur PS4 et Xbox One.Pour rappel, le jeu se déroule dans les années 1800, donc bien avant Harry Potter. Poudlard est bel et bien de la partie puisque vous allez incarner un nouvel étudiant qui débarque directement en 5année. Tout au long du jeu, vous apprendrez de nouveaux sorts, fabriquerez des potions, récolterez des plantes magiques, mais aussi rencontrerez des amis, discuterez avec les professeurs et combattrez des adversaires humains et créatures.Pour plus de détails, on vous renvoie à notre test