Sports: Renovations se dévoile à nouveau

Publié le Mardi 9 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Allez Robert, nettoie !

Sports: Renovation est un jeu dans lequel vous devez nettoyer, remettre à niveau, améliorer, remettre à neuf des complexes tels que des gymnases, des piscines, terrains de basket, rings de boxe et j'en passe. Peinture, nettoyage, achat de nouveaux équipements... et vous allez devoir tout faire tout seul.Le jeu est développé par Goat Gamez, un studio né d'un partenariat entre Movie Games et le footballeur polonais Robert Lewandowski (FC Barcelone).Un jeu dans la lignée des "Simulator", qui sortira dans le courant de l'année. Une première bande-annonce de gameplay a été dévoilée.