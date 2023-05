Publié le Mardi 9 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Faites diligence

Darkest Dungeon II est sorti sur Steam et Epic, donc sur PC. Il est proposé au prix de 38,99 € sur le premier site, et au prix de 35,99 € sur le deuxième. Allez comprendre.Signé ICO et Red Hook Studios, le jeu propose une douzaine de héros, cinq régions, cinq boss de fin et un hub de méta-jeu avec des améliorations persistantes entre les run. Comme la sombre ville du premier opus de ce jeu de survie gothique en tour par tour.Vous allez parcourir le monde à bord d'une diligence, dans le but d'éviter l'apocalypse. Normal, quoi.