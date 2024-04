- L'Edito du Dimanche

Publié le Dimanche 28 avril 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vacances en Guadeloupe (Part 3)

J’ai dû prendre le vol de Paris à Cayenne alors que ma chère, tendre et aimante épouse et ma cadette ont pris le vol de Paris à Pointe-à-Pitre.

La chambre à 12. Et que des mecs en plus.

Les Gentils Organisateurs (G.O.) un peu secs et qui ont du mal à se dérider même quand je sors mes meilleures vannes. Même la blague du curé qui sodomise un scout ne les ont pas fait marrer. C’est dire.

Les excursions qui débutent à 4h du mat’, c’est dur.

La bouffe est pourrie alors j’ai dû cuisiner moi-même. Cela dit, le python, c’est bon quand c’est bien cuit, avec quelques accompagnements exotiques.

La jungle, quand il pleut, c’est nul. Heureusement, j’ai apporté mon K-way.

PS : les photos sont toujours de moi et je vous assure encore une fois qu’elles ont bel et bien été prises dans la jungle. Marcher toute la journée dans la jungle sans même croiser une distillerie, ne pas pouvoir se baigner dans le lit d’une cascade sous prétexte qu’il y a des caïmans, franchement, la Guadeloupe, c’est une déception pour le moment. Alors oui, la jungle, c’est joli. Ça change de la forêt de par chez-nous. Mais faut faire attention aux scolopendres, aux serpents, aux araignées, aux scorpions, aux jaguars, aux fourmis, aux guêpes et à toute une saloperie de nuée la nuit… Si on me disait que je ne suis pas en Guadeloupe mais paumé dans une autre jungle, je le croirais presque, hé.Mais bref. Si vous avez suivi l’édito d’il y a deux semaines et celui de la semaine dernière , vous savez que, donc, je suis en Guadeloupe, et que mes vacances reposantes ne le sont pas tant que ça :Je vous ai quitté la semaine dernière, on avait crapahuté toute la journée sous la pluie. Tout le monde était de mauvais poil. Surtout moi. Et je pense que mon mauvais poil rendait encore plus de mauvais poil tous les autres. Parce que moi, quand je suis de mauvais poil, je râle. Et je râle souvent. Enfin il paraît. En tout cas, j’ai tellement râlé que même la pluie en a eu marre et a préféré se barrer pour laisser la place à une soirée chaude et humide.Pour me faire pardonner, je leur ai à nouveau cuisiné un petit repas. Non parce que sinon, ils étaient partis sur un agneau flageolets en conserve… A la place, je leur ai servi un tartare de piranha sauce ananas/mangue légèrement citronné en entrée. C’est facile à attraper, un piranha. Je suis tombé sur une espèce de rongeur crevé sur la berge. Je l’ai utilisé comme appât pour choper un piranha et après, j’ai utilisé un piranha. Ces saletés sont cannibales, alors autant vous dire qu’une fois que vous en avez attrapé un, c’est facile d’en attraper tout un banc. Et pour ceux qui se demandent d’où viennent mes connaissances sur les piranhas, quand on vient d’une famille italienne au passé sombre, on apprend vite ce qui est bon ou mauvais pour faire disparaître un corps.En plat de résistance, on a encore eu du serpent. Plus petit cette fois, puisqu’il s’agissait d’un boa de 3 à 4 mètres seulement (voir photo ci-contre). Donc je l’ai fait en bouillon, avec un peu de bananes, de goyave, du lait de coco et j’ai même trouvé une racine comestible qui donne un petit goût poivré dont le nom, là, tout de suite, m’échappe.En dessert, quelques fruits dont des abricots pays tout à fait succulents. Et durant tout le repas, jus de fruits et eau de coco.Je vous ai dit, j’assure en cuisine. Tout le monde était grave repu. Tellement qu’il a été exceptionnellement décidé de ne pas faire de guet parce que bon, des fois, t’as bien mangé, bien bu, tout le monde n’a qu’une envie, se foutre au lit et se raconter des histoires. Là, le lit, ce sont des hamacs. Mais des histoires, tout le monde en avait à raconter.Ah, les histoires… Que fait un curé dans un garage ? Il démonte un scoot… (scout)…Voilà voilà voilà.Après une bonne nuit de sommeil, on est reparti guillerets. Il faisait beau et chaud. La situation s’est un peu tendue quand on est arrivé dans le village d’artisans d’objets en paille, qu’on appelle apparemment des orpailleurs, ou un truc comme ça. Mais finalement, il était fermé. Il n’y avait personne. Franchement, niveau organisation, c’est moyen cette excursion, hein. Et puis bon, se faire des copains, c’est marrant deux minutes mais moi, je suis venu en vacances avec ma chère, tendre et aimante épouse et ma cadette, pas dans une colonie qui sent la testostérone. En tout cas, les copains, ils étaient tellement furax que les orpailleurs soient absents qu’ils ont tout pété. « ça leur apprendra, comme ça ils ne pourront pas recommencer » a dit le G.O.. J’ai trouvé ça un peu extrême, mais bon, qui suis-je pour juger un léger accès de colère chez un autre ?C’est sur le chemin du retour que j’ai eu un accident. Un des types du groupe a dérangé un petit serpent vert, pas très sympa, qui s’est jeté sur lui. Faut le comprendre, moi aussi si on me marchait dessus, je serais furax. Mais alors qu’il allait se faire mordre, moi, j’y ai vu un bon dîner alors, hop, réflexe, gros coup de pied dans la gueule. Manque de peau, j'ai mal évalué l'angle et il a planté ses crocs dans mon doigt de pied. De rage, je l’ai chopé par le cou et lui ai arraché la tête avec les dents. Mais le mal était fait. Je m'étais fait inoculer à sec par un serpent venimeux.J’ai eu un bon réflexe. J’ai viré ma chaussure, chopé ma flasque de whisky (parce que vous croyiez que je n’en avais pas emporté une ? Franchement ?) et désinfecté la plaie avec du An Cnoc 18 ans d’âge. Un beau gâchis. Mais un gâchis qui m’a sans doute sauvé la vie.Parce que le G.O. m’a dit que j’avais été mordu par un Grage Jacquot, une sorte de vipère arboricole hyper venimeuse et hyper dangereuse, et que j’allais mourir. Finalement, je ne suis pas mort. Il ne m’a que légèrement mordu. Suffisamment pour que le reste de la journée, je me tape une fièvre carabinée et que je délire, mais je ne suis pas mort.Les types du groupe ont dû me porter. Paraît que je me suis mis à changer des chansons des années 80 comme Partenaire Particulier ou Mylène Farmer traduites en arabe (je ne parle pourtant pas du tout arabe), puis que, lors d'une pause, je me suis mis à courir nu dans la jungle jusqu’à la rivière où j’ai fait un hélicobite devant un caïman de 6 mètres, avant… de le biffler. Là où je suis dégoûté, c’est que personne n’a pris de vidéo. Ils ont préféré me sauter dessus. Pour protéger le caïman, je suppose. En attendant, moi, je ne m’en souviens absolument pas. Alors que putain, s’ils avaient au moins pris une vidéo ou une photo, pouvoir dire que « moi, j’ai bifflé un caïman » et pouvoir en apporter la preuve, ça aurait chié la classe. Là, personne ne va me croire. Tenez, par exemple, je suis certain que vous, vous ne me croyez pas. Alors que pourtant…Finalement, après une journée d’hospitalisation, tout est rentré dans l’ordre. On m’a dit que j’aurais peut-être une petite rechute, avec un grosse inflammation et oui, c’est justement ce que j’ai cette semaine (là, tout de suite, vous ne me voyez pas, mais je boite comme si je venais de danser la macarena dans un champ de mines), mais sinon, je suis en vie. Avec tous mes orteils.Le reste des vacances a été plutôt tranquille. Bon, il ne restait que trois jours, mais ça a été marrant. On est rentré à l’hôtel, les gars m’ont laissé cuisiner à chaque repas et je leur ai fait découvrir que tout ce qui rampe, trottine ou vole, quand c’est bien assaisonné, ça se mange (même si ça essaie de se camoufler, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre). Résultat, j’ai pris 5 kilos… Faudrait que je m'inscrive à un truc du genre "stage d'entraînement militaire" pour les perdre.Finalement, Kourou, en Guadeloupe, on peut y passer un bon moment et on y mange bien. Dommage que ma chère, tendre et aimante épouse et ma cadette aient passé leur temps à faire je ne sais quoi comme excursions et que je ne les ai pas vues. Mais moi, je me suis quand même bien amusé. Je me suis fait de nouveaux copains. C’est déjà ça.Allez, Smiley bisou. Cœur Cœur. Aubergine.