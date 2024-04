- EA Sports F1 24 dévoile son mode carrière

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

On pourra finir dans un mur ?

EA Sports F1 24 est toujours attendu pour le 31 mai prochain, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Un jeu signé Electronic Arts, bien entendu, et qui vous plonge une nouvelle fois dans l'univers impitoyable de la Formule Un.Le mode carrière a été écrit en collaboration avec Max Verstappen. Vous pourrez incarner un pilote de F2, un pilote ou de F1 ou créer votre propre pilote.Et c'est ce nouveau mode carrière qui a été présenté en vidéo. Codemasters met l'accent sur le travail effectué sur ce mode dans ce nouvel opus, pour coller au plus près du quotidien des pilotes et des défis qu'ils doivent surmonter durant la saison.Un nouveau système de reconnaissance a été mis en place, offrant plus d'impact à chacune de vos décisions. Et votre réputation s'en trouvera d'autant modifiée.