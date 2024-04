- SaGa Emerald Beyond est désormais disponible

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le club des 6

SaGa Emerald Beyond vient de sortir sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC, mais aussi sur iOS et Android. Le jeu est signé Square Enix et constitue le nouvel épisode de la saga SaGa.Ce nouveau JRPG va vous plonger dans une nouvelle aventure, celle de six protagonistes. Chacun va vivre une histoire unique. L'occasion de voyager à travers 17 mondes différents et de vous frotter à des monstres, des robots ou des vampires...Vous pourrez alors suivre chaque destinée. Celle d'une sorcière en quête de sa magie perdue, d'un humain qui lutte pour défendre la barrière qui protège sa ville ou d'un seigneur vampire qui veut à nouveau régner sur son clan...3 démos sont téléchargeables pour Nintendo Switch, PS4 et PS5, si vous voulez tâter le jeu avant de l'acheter.