- The First Descendant s'offre un nouveau Dev Diary

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bêta ouverte en approche

On attend beaucoup de The First Descendant, le jeu signé Nexon Games, prévu pour cet été sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.Pour rappel, il s'agit d'un shooter mâtiné d'action-RPG et de jeu coopératif à la troisième personne qui vous met dans la peau d'un Légataire, une sorte de surhomme qui a pour mission de sauver l'humanité. Créés pour lutter contre l'invasion Vulgus et leurs armes destructrices, les Colosses, ces Légataires ont une force physique supérieure à la normale et sont dotés de pouvoirs magiques.Le jeu se joue en multi, en coop, en ligne et vous permet notamment de nettoyer quelques donjons entre amis.Un nouveau Dev Diary, autrement dit, un carnet de développeurs, a été mis en ligne.Il s'agit de Q&A en vidéo. Notez d'autre part qu'un dernier Playtest aura lieu sur Steam fin mai, du 25 au 26. Ce Playtest sera accessible à tout le monde.