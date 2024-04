KARMA: The Dark World, bienvenue en 1984

Publié le Jeudi 25 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

George ?

KARMA: The Dark World est développé par un studio chinois Pollard Studio, et vous entraîne dans la RDA, l'Allemagne de l'Est, en 1984, dans un monde dystopique.Le monde est dirigé par Leviathan Corporation, vous êtes Daniel, un agent itinérant du Bureau de la pensée de cette corporation. Et vous allez être mandaté pour mener une enquête, où espionnage et trahison s'emmêlent.Ce jeu narratif, parsemé d'horreur, jouable en solo uniquement et en vue subjective, sortira sur PC, PS5 et Xbox Series dans l'année.A découvrir en vidéo.