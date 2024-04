- Venatrix, entre horreur et infiltration

Publié le Mercredi 24 avril 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Lovecraft, comme d'habitude

Développé par le studio indépendant Playstige Interactive, Venatrix sortira sur PC dans les prochaines semaines. Il est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un mélange d'action et d'infiltration, dans un climat horrifique, inspiré des oeuvres de Lovecraft, puisque c'est aujourd'hui la référence ultime (seule ?) dans le jeu vidéo en matière d'horreur.Vous allez incarner Matthew, un enquêteur obsédé par l'occultisme, ou Della, une jeune femme à la recherche d'indices sur les monstres qu'elle a déjà vus.Entre l'exploration du manoir Hartford et de l'asile Carcosa, chacun va tenter de trouver ses propres réponses et combattre ses propres démons.