(TEST) Trust GXT 924 Ybar+, une souris gaming performante

Publié le Mardi 23 avril 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Elle a tout ce qu'il faut où il faut

Allez, aujourd'hui, on vous propose de découvrir le test d'une nouvelle souris gamer. Filaire, celle-ci. De la marque Trust. Pas la marque la plus connue des gamers. Ni la plus appréciée. Mais justement, ce petit test devrait vous donner envie d'en découvrir plus sur la gamme de produits, accessibles et performants, que Trust propose.En tout cas, pour nous, c'est l'occasion de vous faire découvrir un de leurs nouveaux produits, et de vous convaincre que parfois, il n'y a pas besoin de se ruiner pour se faire plaisir.Allez, on vous laisse découvrir ça, suffit de cliquer.