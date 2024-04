- Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game dévoilé

Publié le Mardi 23 avril 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de Hobbit

Private Division s'est associé avec Weta Workshop, société néo-zélandaise spécialisée dans les effets spéciaux et à qui l'on doit ceux de la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma, pour développer Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, via le nouveau studio Weta Workshop Game Studio.Il sortira prochainement sur Nintendo Switch, PC, PS5 et Xbox Series.Vous y découvrirez le quotiden d'un Hobbit. Cultiver son jardin, manger, visiter le village, manger, faire des courses, manger, organiser un festival, manger, aller à la pêche, manger...Un jeu familial et grand public.