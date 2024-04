Deadpool & Wolverine : la bande-annonce décevante

Publié le Mardi 23 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas la sortir

La nouvelle bande-annonce de Deadpool & Wolverine est sortie. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle laisse la rédaction... dubitative.Hormis Sylvain et Théo, mais même si on leur annonçait un remake plan pour plan de "Arrête ou ma mère va tirer" avec Wolverine dans le premier rôle, ils seraient aux anges, tout le monde reste sur sa faim ici...Rythme mou, musique inadéquate, vannes éculées, scènes poussives, intensité en berne, rencontre entre les deux héros ratée... pas de doute, la bande-annonce de ce Deadpool & Wolverine est un ratage total.Ça n'empêche qu'on attend le film toujours avec impatience. Peut-être un peu moins quand même, après avoir vu ça.Sortie toujours prévue pour le 24 juillet.