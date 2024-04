EA Sports F1 24 dévoile son mode de conduite dynamique

Publié le Mardi 23 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Toujours plus réaliste ?

Electronic Arts sortira son nouvel opus de jeux de Formule Un, EA Sports F1 24, le 31 mai prochain. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Les développeurs ont mis l'accent sur le nouveau Système de Conduite Dynamique. C'est d'ailleurs lui qui est présenté dans une nouvelle vidéo.Ce nouveau système de conduite comprend un nouveau système de physique des suspensions pour une répartition réaliste du poids et une meilleure personnalisation des réglages de la voiture, un modèle de pneu amélioré, une simulation aérodynamique avancée et de nouvelles options de configuration du moteur et de la voiture.La modélisation des véhicules a également été amélioré, offrant un meilleur aérodynamisme.Et on vous rappelle que le mode carrière a été écrit en collaboration avec Max Verstappen. Vous pourrez incarner un pilote de F2, un pilote ou de F1 ou créer votre propre pilote.