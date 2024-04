- Steel Seed, une nouvelle vidéo de gameplay pour ce nouveau jeu Dark SF

Publié le Mercredi 24 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Bon feeling

Steel Seed est un jeu développé par le studio chypriote Storm in a Teacup, et édité par ESDigital Games. Il devrait sortir sur PC, Xbox Series et PS5 à la fin de l'année.Le jeu vous entraîne dans un futur où l'humanité est au bord de l'extinction, décimée par le dérèglement climatique. La solution pour la survie pourrait se trouver dans un complexe souterrain abandonné... un labo de recherches dirigé par des IA hostiles...Vous azllez incarner Zoe, accompagnée de son drone volant Koby, et allez pénétrer ce lieu dangereux...Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée. Ben ça a pas l'air mal du tout, cette petite chose.