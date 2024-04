- Thalassa: Edge of the Abyss, un jeu d'aventure Titanic-esque

Publié le Mercredi 24 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Quand tout tombe à l'eau...

Cam, un scaphandrier faisant partie de l'équipage du Thalassa, est envoyé pour aider à renflouer un galion espagnol échoué au fond de l'océan. Mais lorsque le Thalassa sombre à son tour, vous vous retrouvez seul survivant, avec votre assistant Bailey.Vous allez devoir explorer l'épave de votre navire pour comprendre ce qui a bien pu se passer...Jeu d'aventure en vue subjective, Thalassa: Edge of the Abyss est développé par le studio norvégien Sarepta et édité par Team17.Il est annoncé pour le 18 juin sur PC, via Steam