- Men of War II arrive le 15 mai

Publié le Mercredi 24 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une période de plus en plus méconnue de l'Histoire

Fulqrum Publishing et le studio ukrainien Best Way sortiront leur jeu Men of War II le 15 mai prochain. Il sera disponible sur PC, uniquement.Il s'adit d'un jeu de stratégie en temps réel historique. Vous allez pouvoir revivre les batailles majeures des fronts Est et Ouest de la Seconde Guerre Mondiale.Deux campagnes s'articulant entre les Alliés et les Soviets, jouables en solo ou jusqu'à 5 en multijoueurs, sont incluses.Trois factions sont jouables : Américains, Sovietiques et IIIe Reich, cette dernière faction devrait d'ailleurs rappeler de vieux et bons souvenirs à nos amis du RN.