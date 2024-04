- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est sorti

Publié le Mercredi 24 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit JRPG ?

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes vient de sortir sur Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, et PC. Le jeu est signé 505 Games et Rabbit & Bear Studios.Il s'agit d'un JRPG signé Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV).Le jeu raconte l'histoire de Seign Kesling, un jeune officier impérial, et Nowa, un garçon d’un village isolé. Lorsque les deux personnages se rencontrent, le courant passe de suite et ils deviennent amis. Ils vont se lancer dans une quête pour retrouver un artefact que l'Empire conviote pour augmenter sa puissance et amplifier la magie.Vous allez diriger une équipe de 6 combattants, puisque nos héros vont rencontrer un paquet de personnes qui pourront être recrutées (plus de 100 au total). Les combats se font au tour par tour.