Deliver Us The Moon annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 25 avril 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un petit pas pour le joueur, un grand pas pour le jeu vidéo ?

Deliver us the moon est sorti en 2020 sur PS4 et Xbox One, et un an plus tôt, en 2019, sur PC et a même débarqué en 2022 sur PS5 et Xbox Series. Il n'en manquait qu'une... c'est (quasiment) chose faite, le jeu vient d'être annoncé sur la plateforme de Nintendo pour la fin de l'année.Dans Deliver Us The Moon, vous allez évoluer dans un futur proche où l’humanité a exploité la terre jusqu’à l'épuisement mais où tout va bien car on a trouvé comment exploiter la lune. Sauf qu’un jour, les gens sur la lune ont arrêté d’envoyer de l'énergie, et c’est l'apocalypse. Cinq ans plus tard, on utilise toutes les ressources restantes pour envoyer quelqu’un découvrir ce qu’il s’est passé.Et bien entendu, ce quelqu'un, c'est vous...