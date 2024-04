Library Of Ruina est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On se tait dans une bibliothèque

Library Of Ruina vient de sortir sur Nintendo Switch et PlayStation. Le jeu est déjà sorti sur PC et sur les consoles Xbox One et Xbox Series et plusieurs DLC dont la bande-originale et l’artbook avec plus de 600 pages d'illustrations, mais également un doublage japonais exclusif, ont été publiés. Ils sont inclus dans cette version Switch et PS4.Pour rappel Library of Ruina est un JRPG où vous allez jouer un jeune étudiant, Roland, qui va aider Angela, la directrice de la bibliothèque, à trouver le Livre Absolu. Pour obtenir ce dernier, il va falloir inviter des gens à la Bibliothèque et les combattre (dites moi c'est devenu dangereux d'aller bouquiner). Ils se transformeront alors en livres qui vous guideront vers l'objet de votre quête...Le jeu est édité par Arc System Works Co. et développé par Project Moon.