Oddsparks: An Automation Adventure débarque en accès anticipé

Publié le Jeudi 25 avril 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Sparks, c'est pas un groupe de musique, ça ?

Oddsparks: An Automation Adventure vient de sortir en accès anticipé sur PC. Développé par le studio Massive Miniteam, Oddsparks vous entraîne dans un monde Fantasy dans lequel vous allez développer votre chaîne de montage , créer des ateliers, le tout entouré de créatures mignonnes et farfelues, les Sparks.Mélange d'exploration, de création, de gestion, le jeu se veut familial et facile d'accès, avec une grosse liberté de création. Le jeu peut aussi se jouer en coop jusqu'à 4.Une vidéo a été publiée pour l'occasion.