Island of Winds : aventure folklorique en Islande

Publié le Jeudi 25 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un studio situé à 4770 km de là...

Island of Winds est un jeu d'aventure qui se déroule dans un monde fantasy inspiré du folklore islandais et du XVIIe siècle. Brynhildur, gardien de l'équilibre, va se lancer dans un voyage introspectif de découverte et de rencontres.Puzzles à résoudre, sorts à apprendre, rencontre avec des créatures étranges... le tout dans un monde semi-ouvert, sont au menu de ce jeu qui explore les thèmes du doute, de la violence, du regret et de l'empathie. Avec un soupçon d'écologie, bien évidemment.Island of Winds est développé par le studio chypriote (et non pas islandais) Parity Games et édité par ESDigital Games. Il sortira en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.