Campus Life : retournez à l'université

Publié le Jeudi 25 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Enfin... pour ceux qui y sont allés...

Dans Campus Life, vous allez retourner à l'Université. En tant qu'étudiant de première année, vous allez devoir décorer votre chambre de dortoir, choisir votre fraternité, organiser et participer à des fêtes, vous faire des amis, trouver un boulot pour payer votre scolarité, faire partie d'associations... mais aussi aller en cours.Il s'agit d'un jeu de simulation de vie, une tranche de vie, dans lequel vous allez pouvoir vivre vos meilleures années, façon américaines... alcool, sexe, délire...Le jeu est signé Live Motion Games, édité par Frozen Way, et sortira sur PC, via Steam , dans le courant de l'année.