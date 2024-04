- That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles arrive le 8 août

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Slime, c'est comme les jeans moulants ?

Bandai Namco Europe a annoncé que le premier jeu adapté de la série Tensura, That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, sera disponible le 8 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. C'est bien entendu adapté du manga éponyme.Il s'agit d'un RPG en 2D à défilement horizontal, déjà sorti sur Android il y a 3 ans.Le jeu bénéficiera ici de nouvelles histoires exclusives créées par l'auteur de la saga de mangas. Le jeu raconte l'histoire de Limule Tempest et ses acolytes, lancés dans une grande mission : bâtir et développer une nouvelle nation, la Fédération de Jura Tempest.Vous pourrez y (re)découvrir l'histoire originale, avec notamment avec les Kijins et la bataille contre le Royaume de Falmuth.