- Chornobyl Liquidators annoncé pour le 6 juin

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tiens ? Pourquoi je brille dans le noir ?

26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. De nombreuses personnes vont y laisser la vie. Des habitants alentours, des employés, mais aussi des pompiers envoyés éteindre les incendies et soumis à de fortes radiations.Vous allez incarner l'un d'eux dans Chornobyl Liquidators. Vous allez explorer les lieux, tenter de découvrir ce qui a bien pu se passer et essayer de trouver des solutions pour contenir l'accident.Vous devrez aussi chercher la vérité sur ce qui s'est passé. Ou la taire. Ce sont vos choix. Et ils impacteront votre personne, votre famille, vos collègues mais aussi le monde entier...Le jeu se veut réaliste dans son approche des événements. Il est développé par le studio polonais Live Motion Games et sortira sur PC, via Steam , le 6 juin prochain. Un portage sur consoles est prévu.