- Last Time I Saw You, l'histoire d'un jeune garçon dans le Japon des années 80

Publié le Vendredi 26 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Y'aura Goldorak ?

Ayumi est un jeune garçon qui vit au Japon, dans les années 80. Vous allez suivre son histoire, alors qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville dans laquelle il habite. Sur le thème principal du passage à l'âge adulte, vous allez naviguer entre l'amour, l'amitié, l'adolescence...Jeu narratif d'exploration, Last Time I Saw You sortira cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est développé par Maboroshi Artworks et édité par Chorus Worldwide Games.Il est entièrement dessiné à la main et animé de manière traditionnelle.A suivre de très près, donc.