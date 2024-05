(TEST) The Planet Crafter (PC)

Publié le Jeudi 9 mai 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le nouveau monde

Des fois, des étudiants et des étudiantes plus aventuriers que la moyenne, postulent à Gamalive pour un stage. Ils en ressortent, en général, marqués à vie. On dénombre deux qui sont devenus bonzes, un qui est devenu ermite dans les forêts de Corrèze, un qui est devenu prof et, pire, un dernier qui est entré en politique.Pour autant, on continue de les accepter avec plaisir, en se disant qu'on arrivera bien, un jour, à ne pas en abîmer.Clémentine est la future recrue pour ce début d'été. Elle devrait intégrer nos rangs dès le mois prochain, pour deux petits mois durant lesquels elle testera plein de trucs bizarres entourée de gens bizarres. Pour l'habituer à vivre dans un nouveau monde totalement inattendu, le nôtre, on lui a fait tester un jeu dans lequel elle doit rendre habitable une planète lointaine. De la survie en milieu hostile, en quelque sorte. Tout ce qu'il lui faut avant de débuter son stage.