(TEST) Go Mecha Ball (PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 9 mai 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A en perdre la boule

Des fois, des étudiants et des étudiantes plus aventuriers que la moyenne, postulent à Gamalive pour un stage. Ils en ressortent, en général, marqués à vie. On dénombre deux suicides, un qui est entré dans les ordres, un porté disparu et, pire, un dernier qui est entré en politique.Pour autant, on continue de les accepter avec plaisir, en se disant qu'on arrivera bien, un jour, à ne pas en abîmer.Stacy est la future recrue de la fin de l'été, qui nous rejoindra pour deux mois. Comme elle n'est pas forcément toute seule dans sa tête, on s'est dit qu'un truc avec des mechas en forme de boule, ça lui plairait comme test d'essai. Ne cherchez pas le rapport, on s'est dit ça et puis c'est tout. Elle a relevé le challenge avec brio. La preuve.