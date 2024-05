Banishers: Ghosts of New Eden, la démo disponible

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

On teste avant d'acheter ?

Banishers: Ghosts of New Eden est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en février dernier. Vous avez peut-être raté cet excellent jeu, dont vous pouvez au passage retrouver notre test ici Un incontournable de 2024 auquel il faut absolument jouer. Et pour vous en convaincre, Focus Entertainment vient de sortir une démo gratuite pour son jeu, sur toutes les plateformes.Pour rappel, Banishers: Ghosts of New Eden nous plonge dans la peau de deux chasseurs d’esprits : Antea Duarte et Red mac Raith, parcourant la région de New Eden en 1695. Petit twist : Antea est morte, et l’association de ses pouvoirs spectraux et des armes de Red nous permetteront d’affronter les horreurs de l'au-delà, dans l’espoir d’un jour libérer Atea de son sort.