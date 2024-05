Heading out : le road-movie interactif est disponible

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Thelmo et Louis

Développé par Serious Sim et est édité par Saber Interactive, Heading Out est désormais disponible sur PC, via Steam . Ce road-movie narratif vous promet de belles et intenses rencontres, dans l'Ouest américain au volant de votre voiture, sans savoir vraiment où vous allez ni où la route va vous mener.Inspiré des films des années 70 et 80, et plus particulièrement des road-movies, le jeu vous met au coeur de l'aventure, chaque décision impactant votre réputation, à devenir célèbre, à être pourchassé par la police ou simplement à traver la route au volant de votre bolide.Le jeu est en noir et blanc, avec quelques rares touches de couleur. Joli et intéressant. Et vendu moins de 20 €.