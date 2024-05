- Moonlight Peaks, un Animal Crossing surnaturel

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 12:10:00 par Cedric Gasperini

Gare à la pleine lune

On a le temps... mais on vous en parle quand même dès maintenant. Moonlight Peaks est en développement dans le studio indépendant anglais Little Chicken et il sera édité par Marvelous Europe.Moonlight Peaks est une sorte d'Animal Crossing, dans lequel vous allez gérer votre maison, planter des choses, ramasser des trucs, ornementer votre jardinet... et avoir plein d'interactions sociales.Petite particularité : vos voisins seront des sorciers, des loups-garous, des vampires, des morts-vivants... et vous-même pourrez en devenir. Avec les avantages et les inconvénients que cela comporte.Vous pourrez aussi apprendre à faire des potions, dont des potions d'amour.Le jeu est annoncé pour 2026... mais une démo est déjà disponible sur Steam