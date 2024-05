- Legends of Dionysos : Un action RPG qui déboîte

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Tu la vois ma grosse épée ?

Legends of Dionysos est un action RPG en 2,5D qui se déroule dans un monde Fantasy. Vous jouez un guerrier qui va traverser des forêts, des châteaux, des donjons, des montagnes... et défoncer tout ce qui se dresse sur son chemin.Si le personnage est customisable, il ne vous sera pas proposé de classe particulière : les sorts magiques dépendent de l'équipement que vous portez et plus précisément de vos armes.Chaque environnement vous emmènera inlassablement vers un boss final qu'il faudra vaincre pour passer au suivant.Legends of Dionysos sortira le 6 juin sur Steam . Une démo gratuite est disponible pour tester le jeu.