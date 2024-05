- Twisters : le nouveau film catastrophe de cet été

Publié le Vendredi 10 mai 2024 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Tiens, le vent se lève...

Twister, réalisé par Jan de Bont, avec Helen Hunt et Bill Paxton, sur un scénario de Michael Crichton, est sorti au cinéma en 1996. Pas forcément inoubliable, le film reste toutefois un classique du genre catastrophe. Sympa, quoi.Cet été, le 17 juillet pour être précis, une suite sortira sur les écrans. Ou du moins, une sorte de remake dans lequel il n'y aura pas une mais plein de tornades que les américains se prendront sur la gueule.On y suivra une ancienne chasseuse de tornades, Kate, désormais rangée derrière un bureau à étudier les phénomènes météos, qui reprend du service à la demande d'un de ses amis. Elle va rencontrer un autre chasseur, casse-cou, Tyler Owens, et ils vont faire équipe pour tenter de détruire une tornade d'une ampleur inédite qui menace le pays tout entier.On vous parie qu'ils finissent par niquer sous la pluie.Réalisé par Lee Isaac Chung, le film réunit Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, David Corenswet et Branda Perea.